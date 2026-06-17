Los hechos han ocurrido durante la madrugada del domingo al lunes, 15 de junio, recuperando el vehículo un día después en Salamanca tras robar con el mismo en el local de la comarca de la Tierra de Alba

Triste suceso el que ha ocurrido en la localidad armuñesa de Espino de la Orbada, cuando unos amigos de lo ajeno han logrado robar uno de los automóviles que se encontraba aparcado en el municipio salmantino durante la madrugada del domingo al lunes, 15 de junio. Más en concreto, ha ocurrido en una de las vías con más tráfico de vehículos, en la avenida de Salamanca.

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Según ha podido saber este medio, el turismo habría sido robado entre las 00:00 horas y las 05:00 horas, estando estacionado el mismo en la puerta del domicilio. A la mañana siguiente, al darse cuenta los dueños de ello cuando se marchaban al trabajo, denunciaban los hechos en el puesto de mando de Villoria.

Coche Robado En Espino De La Orbada 2

Más tarde, con ese mismo coche, han circulado por diferentes carreteras de la provincia de Salamanca hasta llegar a Fresno Alhándiga, donde han robado a modo de alunizaje en un conocido restaurante de la zona, donde ya robaron hace unos meses.

Coche Robado En Espino De La Orbada

Según han indicado a SALAMANCA24HORAS la pareja afectada por el robo, han intentado pedir un rescate por el propio coche, lo que podría ser un posible caso de estafa que suele darse en estas situaciones. Según ha confirmado una de las personas afectadas, el coche ha aparecido durante este martes, 16 de junio.

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Con respecto al restaurante, este medio ha logrado contactar con la persona afectada y gerente del restaurante en el que ha tenido lugar el robo. Según ha indicado, habrían empotrado el automóvil contra la entrada del lugar. Acto seguido, han accedido hasta la máquina tragaperras para robar el contenido de su interior, dejando la misma totalmente destrozada.

Golpe En La Puerta Tras Entrar a Robar En Restaurante De Fresno Alhándiga