Triste suceso el que ha ocurrido en la localidad armuñesa de Espino de la Orbada, cuando unos amigos de lo ajeno han logrado robar uno de los automóviles que se encontraba aparcado en el municipio salmantino durante la madrugada del domingo al lunes, 15 de junio. Más en concreto, ha ocurrido en una de las vías con más tráfico de vehículos, en la avenida de Salamanca.
Según ha podido saber este medio, el turismo habría sido robado entre las 00:00 horas y las 05:00 horas, estando estacionado el mismo en la puerta del domicilio. A la mañana siguiente, al darse cuenta los dueños de ello cuando se marchaban al trabajo, denunciaban los hechos en el puesto de mando de Villoria.
Más tarde, con ese mismo coche, han circulado por diferentes carreteras de la provincia de Salamanca hasta llegar a Fresno Alhándiga, donde han robado a modo de alunizaje en un conocido restaurante de la zona, donde ya robaron hace unos meses.
Según han indicado a SALAMANCA24HORAS la pareja afectada por el robo, han intentado pedir un rescate por el propio coche, lo que podría ser un posible caso de estafa que suele darse en estas situaciones. Según ha confirmado una de las personas afectadas, el coche ha aparecido durante este martes, 16 de junio.
Con respecto al restaurante, este medio ha logrado contactar con la persona afectada y gerente del restaurante en el que ha tenido lugar el robo. Según ha indicado, habrían empotrado el automóvil contra la entrada del lugar. Acto seguido, han accedido hasta la máquina tragaperras para robar el contenido de su interior, dejando la misma totalmente destrozada.
Al conocer donde se encontraba la zona en la que habían robado con el automóvil, la pareja se acercó hasta este local, que recabando información al respecto, se dirigieron hasta el barrio de Vistahermosa donde encontraron el vehículo aparcado. En ese preciso instante, se dio aviso a la Policía Nacional que ha tomado diligencias sobre el asunto. Unos hechos muy sorprendentes donde las personas afectadas han conseguido recuperar un bien muy preciado para ellos. De momento, el caso se encuentra en manos de las autoridades.