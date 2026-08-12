Más de 150 agentes de la Guardia Civil reforzaron la seguridad en Salamanca durante el eclipse

La Guardia Civil de Salamanca desplegó un amplio dispositivo especial con motivo del eclipse para garantizar la seguridad ante la gran afluencia de público registrada en distintos puntos de la provincia.

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Más de 150 agentes participaron en el operativo, que contó con 23 patrullas durante la mañana, 30 por la tarde y 14 durante la noche, además de 16 efectivos de la USECIC.