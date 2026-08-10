Salamanca desplegará el día del eclipse a 42 patrullas de la Guardia Civil por la provincia y a 55 efectivos de la Policía Nacional

La provincia de Salamanca, como sucederá en gran parte de España, dispondrá este miércoles 12 de agosto de un dispositivo especial de seguridad, además de tráfico, con motivo del eclipse solar.

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Desde la Subdelegación del Gobierno se informa de que se desplegará por toda la provincia un total de 42 patrullas de la Guardia Civil: 27 habrá durante la tarde y 15 durante la noche. A mayores habrá 55 efectivos de la Policía Nacional en la capital y en el municipio de Béjar.

El dispositivo organizado será un refuerzo de los efectivos habituales para garantizar la seguridad y el orden público ante el gran número de movimientos que se esperan.

De forma paralela, la Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá también en marcha un dispositivo especial de vigilancia ordenación e información en tiempo real para garantizar la movilidad y la seguridad vial, con patrullas de Tráfico en los principales puntos establecidos para la visualización (8 en Salamanca), así como en las vías principales que conectan todos ellos.

Las mejores ubicaciones para ver el eclipse en Salamanca son: Santa Marta de Tormes, Alba de Tormes, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes, Villar de Gallimazo y Pereña de la Ribera.

El inicio del eclipse dará comienzo a partir de las 19:30 horas, momento desde el que se recomienda ya hacer uso de las gafas homologadas; sobre las 20:30 tendrá lugar el máximo del eclipse y a las 21:30 horas se dará por finalizado. Aquí en Salamanca el eclipse se va a notar en un 99,7 %, es decir que es parcial no total, aunque tampoco se puede mirar directamente al sol sin protección en los ojos.