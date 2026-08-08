Estas son las normas que hay que cumplir en los desplazamientos para ver el eclipse del 12 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha un dispositivo especial de tráfico de cara a la visualización del eclipse del próximo 12 de agosto.

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Al coincidir con el periodo estival se previene una afluencia especial de vehículos hacia las zonas de observación, por lo que podrían registrarse aumentos del tráfico de entre el 30 % y el 100 % hacia la franja de la totalidad, lo que supone entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales por toda España.

Al considerar este eclipse un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) se ha diseñado un plan específico para garantizar la seguridad vial que combinará medidas preventivas y de vigilancia sobre el terreno, contando con medios aéreos que reforzarán el operativo por tierra.

Aquellos que tengan previsto realizar algún desplazamiento para la observación del eclipse deben saber que hay unas normas impuestas por el Ministerio del Interior que hay que respetar.

Se recomienda elegir con antelación un lugar adecuado para ver el eclipse, con la intención de realizar detenciones improvisadas en la calzada o los arcenes, así como distracciones al volante. Lo recomendable es también optar por emplazamientos autorizados o habilitados con zonas de estacionamiento suficientes y accesos adecuados.

Queda completamente prohibido detener el vehículo en la calzada o en los arcenes para observar el eclipse. Como este fenómeno es considerado como un "elemento importante de distracción" habrá que aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a las condiciones de circulación; no hacer uso de teléfonos móviles ni de otros dispositivos para hacer imágenes mientras se va conduciendo; mantener encendidas las luces; y utilice la sombrilla del vehículo para evitar deslumbramientos.

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En el ámbito de la seguridad, el dispositivo contempla el refuerzo de la presencia policial en las áreas de observación con más de 24.200 guardias civiles, debido al carácter mayoritariamente rural de las zonas afectadas, incluyendo cerca de 2.500 agentes de la Agrupación de Tráfico. También participarán 20 embarcaciones del Servicio Marítimo distribuidas en las zonas costeras.

En el caso concreto de Castilla y León, cerca de 3.000 componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado participarán en el dispositivo de seguridad; en municipios y puntos de observación, la Guardia Civil movilizará el mayor número posible de agentes.