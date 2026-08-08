En busca urgente de donantes de sangre de los grupos A+ y AB

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León termina la primera semana de agosto con déficit en los grupos A+ y AB-, que se encuentran en rojo, además de los B+ y 0+, que están en amarillo. De este modo, se ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de manera urgente.
Cabe recordar, que en el caso de que hubiera déficit de donación de sangre, muchos quirófanos no podrían llegar a abrir ante el posible riesgo de que se necesitara sangre durante la operación.
Asimismo, también han recordado que los otros cuatro grupos, A-, B-, 0- y AB+, se encuentran en niveles verdes. Desde el Centro de Emergencias de Castilla y León han recordado que “algunas cosas no paran por vacaciones. Cada día se necesitan 450 donaciones de sangre en Castilla y León. En estos momentos las reservas están algo escasas. Acude a donar cuando puedas, sobre todo si tu grupo es A+ o AB-”.