David Civera llega a Valdelosa para hacer bailar a todo el mundo por San Roque

La localidad salmantina de Valdelosa ha presentado su programa para las Fiestas en Honor a San Roque 2026, que se celebrarán del 8 al 17 de agosto con una amplia variedad de actividades gastronómicas, musicales, infantiles y deportivas organizadas por el Ayuntamiento. Las festividades comenzarán en sus primeros días con competiciones locales de pádel, fútbol sala y tiro al plato, que servirán de antesala a las jornadas centrales de la programación.

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A partir del viernes 14 de agosto se intensificarán los actos con el campeonato local de pesca, la natación infantil, la parrilla popular de carne y la noche de fiesta ininterrumpida a cargo de Espectáculos Benítez. Durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto tendrán lugar las tradicionales celebraciones religiosas con santa misa y procesión en honor a Nuestra Señora y a San Roque, acompañadas de atracciones como un megatobogán de agua de 50 metros, el concurso de Humor Amarillo entre peñas, pasacalles de fuego y dragones, suelta de vaquillas y actuaciones musicales que incluyen el "Tributo Cafeína" a La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco y ABBA, además de la música del violín de Javi Lin y varias sesiones de macrodisco.

Cientos de personas disfrutan de las vaquillas de Valdelosa

Destaca el cierre del domingo con el concierto de este año en la localidad, que recae en David Civera que repite en el municipio con su gira '25 años sin detenernos" y que pondrá ritmo a la noche con algunos éxitos más conocidos como 'Dile que la quiero', 'Que la detengan' o 'Bye bye', entre otras.