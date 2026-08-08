Los trabajos de asfaltado en Salamanca capital se centrarán la próxima semana en la Vía Helmántica

Los trabajos de reparación del firme en las calles de Salamanca capital continúan activos. La semana que viene se centrarán en la Vía Helmántica.

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Con motivo de esta campaña extraordinaria llevada a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad, se notifican estrechamientos en los carriles de circulación de la vía entre las glorietas Virgen de Loreto y Leonardo Da Vinci.

Durante los últimos días se ha procedido al levantamiento de tapas en la zona, y la previsión es que las tareas de asfaltado se prolonguen desde el lunes 10 hasta el miércoles 12 de agosto.

Desde el lunes también está previsto que se realicen los preparativos previos al asfaltado en las calles Ramos del Manzano y Virgen del Cueto.