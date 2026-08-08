Acuerdo entre Perfumerías Avenida y sindicatos para el ERE que afectará a menos personal del estipulado inicialmente

Hace poco más de dos meses, Perfumerías Avenida anunciaba un ERE a nivel nacional en el que Salamanca iba a ser una de las regiones más afectadas. Tan solo en la provincia, en ese momento, existían 25 comercios repartidos tanto en la capital del Tormes (21) como en Béjar (2), Guijuelo (1), Alba de Tormes (1) y Peñaranda de Bracamonte (1).
En ese momento, Javier Alonso, CEO de Grupo Recio, anunciaba un Expediente de Regulación de Empleo en el que aún se estaba estudiando el alcance, poniendo en marcha líneas de actuación de cara a que pudieran funcionar y evitar, en su caso, los máximos despidos posibles. Cómo han funcionado algunas de las medidas, el 15 por ciento inicial que se pensaba despedir, ha quedado en número más cercanos al 10 por ciento, para tranquilidad de muchos trabajadores.
Asimismo, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, se ha remado en la misma dirección en cuanto a las negociaciones, llegando a un acuerdo final en el que se indemnizará a los afectados con 24 días por año trabajado con un máximo de 15 mensualidades. A mayores, se dotará de un fondo de 200.000 euros para aquellas personas que tengan más complicaciones a la hora de encontrar un nuevo trabajo.