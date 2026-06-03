Con más de 20 tiendas en la provincia salmantina, no se ha anunciado aún el número de trabajadores que podrían sufrir los despidos, un hecho que se anunciará una vez se estudie la situación con los trabajadores de la empresa

Perfumerías Avenida ha anunciado un ERE que afectará a algunas de sus más de 200 tiendas que tiene repartidas a lo largo y ancho de España. Una noticia que pilla de sorpresa a decenas de trabajadores en Salamanca, territorio en el que cuenta con más de 25 comercios repartidos tanto en la capital del Tormes (21) como en Béjar (2), Guijuelo (1), Alba de Tormes (1) y Peñaranda de Bracamonte (1), siendo la provincia con la que más establecimientos cuenta de toda la nación española.

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Javier Alonso, CEO de Grupo Recio, ha comparecido en un encuentro con los medios de comunicación para anunciar este Expediente de Regulación de Empleo del que se está estudiando el alcance definitivo que tendrá, un hecho que también se estudiará con los diferentes trabajadores con los que se intentará llegar a diferentes acuerdos y que por lo tanto afecte al mejor número posible de personas y familias.

Según ha indicado Alonso, todo se debe a un proceso de reestructuración, en el que el mundo digital será clave para entender hacia dónde va la empresa. Sin ir más lejos, en estos momentos, a miércoles, 3 de junio, se está cerrando la plaza de la Fuente, aunque en el conjunto de la nación se producirá en torno al 15 por ciento de los 700 trabajadores aproximados que se encuentran en España, es decir, más de un centenar de personas.

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Javier Alonso, que lleva liderando la compañía desde hace tres meses, ha decidido realizar un nuevo plan de negocio centrado en la era digital sin olvidar las tiendas físicas al completo. De este modo, la empresa líder en el Oeste de Castilla y León y en el sur de Galicia pretende “evolucionar sobre las bases que tenemos”, destacando en el encuentro con los medios de comunicación que son “la cadena de perfumería con mejores ratios de servicio basados en un grupo de dependientes con formaciones altas”.

Por otro lado, trabajar los canales digitales será clave para la reestructuración operativa, siendo comunicados las diferentes trabajadoras (debido a que en su mayoría son del género femenino), donde la antigüedad media es de 20 años.

Del mismo modo, no se conoce aún el número exacto de personas que se verán afectadas por el ERE, tanto “por respeto” a las mismas, como por desconocer de momento la perspectiva final del negocio. Eso sí, lo que se tiene muy claro es que la cifra no está cerrada y “seguramente sea menor al 15 por ciento”, alargándose durante mes y medio el impacto.

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