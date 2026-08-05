La nueva edición de la Jornada de Convivencia Intercultural trae un centenar de refugiados a Juzbado

El próximo martes 11 de agosto, los vecinos de Juzbado compartirán un día de encuentro, cultura y convivencia con familias acogidas en España dentro del programa de protección internacional gestionado por Accem, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la atención y acompañamiento de personas refugiadas, migrantes y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

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Se trata de la VII Convivencia Multicultural «Juzbado Acoge», una iniciativa consolidada que permite que la localidad reciba a alrededor de un centenar de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional procedentes de distintos países, actualmente acogidas en España a través del programa desarrollado por Accem. La jornada pretende ofrecer un espacio de encuentro real entre visitantes y vecinos, favoreciendo el conocimiento mutuo y demostrando cómo un pequeño municipio puede convertirse, durante un día, en un ejemplo de hospitalidad, convivencia y participación ciudadana.

La experiencia comenzó hace varios años con el objetivo de acercar el medio rural a personas que han tenido que abandonar sus países por conflictos, persecuciones o violencia. Desde entonces, la iniciativa surgida desde Juzbado y con el apoyo de la Asociación de mayores local, ha ido creciendo hasta convertirse en una cita esperada tanto por la población local como por las entidades participantes.

La jornada comenzará a las 12:00 horas con la llegada de los autobuses y la recepción oficial. Posteriormente, los asistentes recorrerán las calles y principales espacios de interés de Juzbado, como sus murales, el Libro Abierto o los miradores de la Peña del Castillo, además de participar en actividades espontáneas y momentos de convivencia.

A las 14:00 horas tendrá lugar una paella popular, abierta tanto a las familias visitantes como a todos los vecinos que deseen compartir la comida. El almuerzo contará además con un espacio de micro abierto, donde cualquier participante podrá intervenir para compartir música, experiencias o mensajes. La jornada concluirá con una tarde de piscina para grandes y pequeños.

El objetivo de la iniciativa es generar espacios de encuentro entre personas con trayectorias vitales muy diferentes, rompiendo prejuicios y favoreciendo una convivencia basada en el conocimiento directo. A lo largo de las siete ediciones anteriores, la iniciativa ha demostrado que la acogida en un pueblo pequeño del mundo rural puede construirse desde la cercanía y la participación vecinal.