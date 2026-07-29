Rollán ya calienta motores para celebrar las fiestas de San Lorenzo 2026

El municipio de Rollán ya tiene todo preparado para disfrutar de las tradicionales fiestas en honor a San Lorenzo, que se celebrarán del 7 al 10 de agosto. Durante cuatro días los vecinos podrán participar en una programación repleta de actividades para todas las edades, donde no faltarán la música, el deporte, la gastronomía y las tradiciones populares.

Publicidad Publicidad

Las fiestas comenzarán el viernes 7 de agosto con el pregón a las 21:30 horas a cargo de la peña Ceda el Vaso. Después a las 22:30 horas habrá un correpeñas con motociclones y a las 00:30 horas orquesta Nexia en la plaza de la localidad.

El sábado será uno de los días más completos del programa. Destacan la comida popular con huevos rotos a las 15:00 horas, los juegos tradicionales, un concurso de autos locos, orquesta, punto violeta y disco móvil.

El domingo tendrá lugar a las 15:00 horas una gran paella, juegos infantiles, beer pong, un concurso de playback y una macrodiscoteca para cerrar el día.

El lunes 10 para finalizar las fiestas habrá a las 12:00 horas la misa y procesión en honor a San Lorenzo, más tarde habrá una ronda de vinos, un tardeo y una gran merienda popular para finalizar la jornada.

Cartel San Lorenzo 2026 en Rollán