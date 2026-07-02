El barrio de Garrido arranca el verano con un fin de semana de actividades para toda la familia

Garrido celebrará los días 3 y 4 de julio la Fiesta de Inicio de Verano en la plaza Barcelona, una programación gratuita impulsada por Garrido Contigo que reunirá a familias, niños y jóvenes con actividades de ocio al aire libre.
Las celebraciones comenzarán el viernes 3 de julio a las 18:00 horas con juegos y gincanas, hinchables de agua, música y fiesta de la espuma, en una jornada marcada por las altas temperaturas previstas.
La programación continuará el sábado 4 de julio a las 22:30 horas con una sesión de cine de verano, en la que se proyectará la película “Cómo entrenar a tu dragón (2025)”, acompañada de limonada gratuita para los asistentes.