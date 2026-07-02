Cuarto mes consecutivo de descenso del paro en Salamanca: junio cierra con 498 desempleados menos

El mercado laboral de Salamanca mantiene su tendencia positiva y encadena ya cuatro meses consecutivos de descenso del desempleo.

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Según los datos publicados este jueves por el Servicio Público de Empleo Estatal, el mes de junio finalizó con 14.811 personas inscritas en las listas del paro, lo que supone 498 desempleados menos que en mayo.

La reducción representa un 3,25 % menos respecto al mes anterior, en una época del año marcada por el aumento de la contratación vinculada a la campaña de verano. Sectores como la hostelería, el turismo y el comercio favorecen la creación de empleo durante estos meses.

Por sectores, el sector servicios es el que más parados sigue reuniendo con un total de 11.139 personas, seguido de industria con 837.

Además, hay un total de 1727 personas sin empleo anterior.