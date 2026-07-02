Un detenido tras la brutal agresión a una pareja en Arapiles

Pasada la medianoche de este miércoles, agentes de la Guardia Civil de Salamanca han detenido a un hombre como presunto autor de una agresión ocurrida en la localidad de Arapiles, en la calle Los Cupressus.

Tal y como ha podido saber este medio, el incidente se habría saldado con dos víctimas que, dadas las lesiones sufridas, precisaron ser trasladadas en ambulancia al Hospital de Salamanca para recibir atención médica. Por el momento no ha trascendido la gravedad de las heridas aunque, señalan, se trataría de un hombre y una mujer de alrededor de 35 años que presentarían golpes en la cara y en el cuerpo, así como diversas fracturas.