La Guardia Civil auxilia a dos senderistas desorientados en la Sierra de Béjar

Dos senderistas han tenido que ser auxiliados este miércoles por efectivos de la Guardia Civil tras desorientarse en la zona de Hoyamoros, en la Sierra de Béjar.

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Tal y como han referido desde la Benemérita, los excursionistas no podían regresar por sus propios medios hasta la plataforma de El Travieso.

El aviso se habría recibido a las 15:00 horas, activándose inmediatamente el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila.

Así pues, los especialistas se movilizaron hasta el lugar, localizando rápidamente a ambos senderistas.