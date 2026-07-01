La salida de vía de un coche en Villares de la Reina se cobra dos heridas

A las 9:59 horas el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de la salida de vía de un coche en Villares de la Reina.

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El suceso ha tenido lugar, concretamente, en el kilómetro 337 de la A-66 por causas que, por el momento, no han trascendido.

Producto del suceso, han resultado heridas dos mujeres de mediana edad que, a la llegada de los servicios de emergencia, se encontraban conscientes.