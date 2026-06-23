Dos mujeres resultan heridas tras una salida de vía en la DSA-310, en Matilla de los Caños

Dos mujeres han resultado heridas este martes tras sufrir una salida de vía el turismo en el que viajaban por la carretera DSA-310, entre las localidades de Matilla y San Julián de Balmuza, dentro del término municipal de Matilla de los Caños del Río.

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El aviso del accidente se recibió a las 20:10 horas. Como consecuencia del siniestro, las dos ocupantes del vehículo, de aproximadamente 70 y 40 años, sufrieron diversos cortes, aunque permanecían conscientes en el momento de la llegada de los servicios de emergencia.