Dos mujeres resultan heridas tras una salida de vía en la DSA-310, en Matilla de los Caños

Dos mujeres han resultado heridas este martes tras sufrir una salida de vía el turismo en el que viajaban por la carretera DSA-310, entre las localidades de Matilla y San Julián de Balmuza, dentro del término municipal de Matilla de los Caños del Río.
El aviso del accidente se recibió a las 20:10 horas. Como consecuencia del siniestro, las dos ocupantes del vehículo, de aproximadamente 70 y 40 años, sufrieron diversos cortes, aunque permanecían conscientes en el momento de la llegada de los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl para prestar asistencia a las heridas.