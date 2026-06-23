Tres detenidos en Salamanca por cometer tres robos durante el mes de mayo

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a tres varones con útiles para cometer delitos contra la propiedad, una treintena de llaves de cerraduras de puertas de seguridad, varias varillas de aluminio, un plástico preparado para la apertura de puertas, 255 euros en billetes y otros efectos para cometer delitos contra la propiedad.

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Debido a los utensilios encontrados, se les considera autores de tres hechos cometidos de madrugada en la capital del Tormes durante la última semana del pasado mes de mayo.

Según confirman las autoridades, el primero de los robos se llevó a cabo en una asesoría, donde los autores de los hechos revolvieron y registraron armarios y cajones en todos los despachos, esparciendo parte de su contenido por el suelo. Finalmente, se llevaron un total de 1.600 euros.

Esa misma noche, los autores accedieron a un bufete de abogados llevándose 2.240 euros y un reloj valorado en 280 euros. Además, también accedieron a una consulta médica y tras registrarla se llevaron 50 euros de un armario. La Policía Nacional confirma que, una vez conocidos los hechos y realizadas las gestiones de investigación oportunas, se determinó la identidad de los tres varones, que fueron localizados nuevamente en Salamanca el pasado sábado cuando se disponían a cometer otro robo en una oficina de la Avenida Mirat.