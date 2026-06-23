Fallece el varón que chocó con su turismo contra la ermita de Candelario

Minutos antes de las 11:00 horas de este martes, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso por un accidente de tráfico en el municipio salmantino de Candelario, tras el cual el herido ha fallecido alrededor de las 12:00 horas.

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En concreto, un se salió de la vía mientras circulaba por las inmediaciones de la plaza Pedro Canónigo a las 10:57 horas, lo que provocó que el vehículo chocase contra la ermita del Cristo del Refugio.

El conductor del vehículo, tras resultar desmayado y precisar asistencia médica, ha perdido la vida en torno a las 12:00 horas de este martes, tal y como ha informado la Guardia Civil de Tráfico a este medio.