Detienen a una persona por tráfico ilegal de personas y vender citas previas de extranjería en Salamanca

La Policía Nacional, en pro de seguir luchando contra organizaciones criminales especializadas en el favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y venta fraudulenta de citas de extranjería, ha detenido a una persona en Salamanca por un supuesto tráfico ilegal de personas.

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Durante el pasado miércoles, 27 de mayo, detenían al responsable de una gestoría que bloqueaba los programas informáticos de la Administración Pública, para después vender estas citas previas a personas extranjeras, a las que les resultaba imposible obtener estas citas por medios normales. Al venderlas, entre 300 y 400 euros, procedían también a empadronar a las personas con falsos contratos de alquiler, burlando el padrón municipal.

Los migrantes que acudían a los servicios de la gestoría, utilizaban todos los certificados compulsados para así solicitar los permisos de residencia y trabajo, lo que les facilitaba la estancia en Salamanca sin los controles oportunos que realizan los agentes de la autoridad.

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