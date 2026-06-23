Trabajadores del Virgen Vega denuncian las altas temperaturas con las que tienen que lidiar en plena ola de calor en las consultas del Edificio 3, en Oftalmología

Trabajadores del Hospital Virgen Vega, que actualmente funciona como edificio de consultas, denuncian las altas temperaturas con las que tienen que lidiar tanto los profesionales como los propios pacientes en el Edificio de consultas 3, en las plantas 1ª, 2ª y 3ª que corresponden a Oftalmología y en las salas de espera del edificio 2.

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Relatan que esta es una situación que se lleva extendiendo desde hace unos cuatros años durante todos los veranos. Al tratarse de un edificio antiguo no cuenta con sistemas de aire acondicionado ni tampoco de ventilación, mientras la solución que han recibido durante este tiempo y tras varias quejas es la puesta ventiladores, obteniendo como respuesta que no se puede invertir en un edificio tan antiguo y debido a su próximo traslado al hospital nuevo. Un traslado de consultas que en principio no comenzaría hasta otoño-invierno de este año, haciéndose efectivo durante 2027, según confirmó el consejero de Sanidad.

En plena ola de calor, los trabajadores muestran su malestar, apuntando que llevan varias semanas trabajando por encima de los 30 grados, algo que puntualizan “es inhumano”. También declaran que “los pacientes al final son los que se llevan la peor parte porque vienen a un sitio donde se supone que te tienen que atender en las mejores condiciones y se tiene cero miramientos con ellos porque en las salas de espera hay cuatro ventiladores de pared de 30 centímetros de diámetro que no enfrían, solo mueven el aire caliente”.

Sala de espera para los pacientes en el Edificio de Consultas 3 del Hospital Virgen Vega de Salamanca a fecha de 23 de junio de 2026

Estas altas temperaturas también están obstaculizando el trabajo realizado. Afirman que este martes mismamente tres pacientes se han tenido que marchar a casa porque no les han podido atender, ya que la máquina láser no permitía realizar la prueba al registrarse un exceso de temperatura que le impedía su correcto funcionamiento.