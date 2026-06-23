El Servicio de Traumatología del Hospital de Salamanca suspende las 'peonadas'

Durante la mañana de este lunes, el Servicio de Traumatología del Hospital de Salamanca, ha firmado un documento que marca una gran importancia en relación a las huelgas médicas que se llevan sucediendo a lo largo de este 2026. En concreto, los profesionales de este sector han decidido cancelar las 'peonadas', que es el nombre que se le otorga coloquialmente a las actividades extraordinarias que realizan los sanitarios fuera de su horario habitual para, así, reducir las listas de espera.

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Tal y como apuntan desde el Servicio de Traumatología, esta es una decisión que busca no quedarse atrás respecto al resto del territorio nacional en la lucha por una mejora de las condiciones: "Mientras haya condiciones dignas no se podrá avanzar", sentencian. Esta medida, que se pondrá en marcha en Salamanca a partir del 1 de julio, están llevándola a cabo también centros sanitarios de diez comunidades autónomas: País Vasco, Galicia, la Rioja, Navarra, la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, las Islas Canarias, Murcia y Aragón.

En cuanto al Hospital Universitario de Salamanca, este ha sido el primer servicio en llegar a un acuerdo y elaborar un documento que, finalmente, han firmado 16 sanitarios, lo que supone un 80% de los Facultativos del Servicio que realizan estas tareas. Tal y como avanzan, este no será el único sector salmantino en poner en marcha esta medida: "Nos consta que el Servicio de Anestesia está trabajando en ello, y más adelante se unirán más sectores".

En cuanto a las consecuencias que tendrá esta decisión, desde el Servicio de Traumatología aseguran que será "muy difícil tanto para los sanitarios como para los pacientes". Tal y como apunta, estas 'peonadas' les otorgaban un aumento del sueldo del que han decidido prescindir, realizando así "un gran esfuerzo económico".