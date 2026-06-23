La Catedral de Salamanca, inspeccionada por los bomberos ante el riesgo de incendios

A lo largo de esta semana, los profesionales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento, junto al personal del Cabildo Catedralicio de Salamanca, están llevando a cabo una revisión de la SIB Catedral para conocer cómo actuar y acceder a las distintas

estancias en caso de incendio.

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Las visitas, en las que también se llevan a cabo labores de reconocimiento y evaluación de los medios de protección contra incendios, reconociendo las posibles situaciones operativas contempladas en la actualización del Plan de Autoprotección de la Catedral de Salamanca, comenzaron este lunes y se llevarán a cabo en todos los turnos operativos, tal y como apunta el Ayuntamiento de Salamanca.

Así, esta actuación se enmarca dentro de las acciones de prevención operativa que de forma habitual se realizan con el fin de reconocer aquellos edificios e instalaciones que por sus características hacen que las intervenciones de los bomberos sean más complicadas.