Detenidas seis personas tras los registros realizados en el Ayuntamiento de Soria

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, plaza número tres, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria, ha registrado las dependencias municipales del Ayuntamiento soriano durante este martes, 23 de junio.

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Como resultado de las actuaciones que se han practicado, han resultado detenidas seis personas, cuatro de ellas en la provincia soriana y dos de ellas en la Comunidad de Madrid, sin descartar futuras detenciones que se pudieran dar a raíz de la investigación. En la operación se han practicado tres entradas y registros, dos de ellas a domicilios particulares y una de ellas en el citado Ayuntamiento de Soria.

Estarían investigando, además, la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español.