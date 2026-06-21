Castilla y León fija un 15% de reducción de residuos en 2030 con fuerte impulso al reciclaje

La Junta de Castilla y León prevé reducir un 15% la generación de residuos en 2030 con la primera revisión del Plan Integral de Residuos (PIRCYL), alineado con la estrategia estatal y europea de economía circular.

Publicidad Publicidad

El documento contempla una inversión de 7,28 millones de euros y apuesta por reforzar la prevención, el reciclaje y la valorización energética como alternativa al vertedero.

Entre los objetivos, destaca la reducción del desperdicio alimentario hasta un 50% en 2030, la disminución de los residuos de envases y un incremento del reciclaje de materiales como papel y cartón, pilas y baterías, además de la mejora en la gestión de neumáticos.