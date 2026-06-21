Durante la pasada madrugada, en un control conjunto desarrollado en Peñaranda de Bracamonte por la Policía Local y la Guardia Civil, los agentes detectaron un vehículo que circulaba realizando maniobras erráticas.
Ante esta situación, los agentes procedieron a darle el alto al conductor, al sospechar que pudiera encontrarse bajo los efectos del alcohol.
Tras realizarle la prueba de alcoholemia, el resultado arrojó una tasa que triplicaba el máximo permitido por la legislación vigente.
El conductor ha sido investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.