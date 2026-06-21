Investigado un conductor en Peñaranda de Bracamonte tras triplicar la tasa de alcohol en un control policial

El vehículo fue interceptado tras circular con maniobras erráticas en un dispositivo conjunto de Policía Local y Guardia Civil

Durante la pasada madrugada, en un control conjunto desarrollado en Peñaranda de Bracamonte por la Policía Local y la Guardia Civil, los agentes detectaron un vehículo que circulaba realizando maniobras erráticas.

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Ante esta situación, los agentes procedieron a darle el alto al conductor, al sospechar que pudiera encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Tras realizarle la prueba de alcoholemia, el resultado arrojó una tasa que triplicaba el máximo permitido por la legislación vigente.