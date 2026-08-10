Herido un menor en un accidente de tráfico en Pedrosillo El Ralo

Un menor ha resultado herido en un accidente en la A-62, en el kilómetro 225. Un incidente que se ha producido a la altura de Pedrosillo El Ralo debido a una colisión por alcance entre dos turismos en la autovía.

Publicidad Publicidad

Tras recibir el aviso los Servicios de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, que ha regulado el correcto tránsito de vehículos, además de un equipo sanitario.