Herido un menor en un accidente de tráfico en Pedrosillo El Ralo

Un menor ha resultado herido en un accidente en la A-62, en el kilómetro 225. Un incidente que se ha producido a la altura de Pedrosillo El Ralo debido a una colisión por alcance entre dos turismos en la autovía.
Tras recibir el aviso los Servicios de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, que ha regulado el correcto tránsito de vehículos, además de un equipo sanitario.
Este último ha atendido al menor ‘in situ’. De momento, se desconoce si la personas menor de edad ha tenido que ser trasladada en ambulancia hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.