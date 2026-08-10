El Salamanca CF UDS, el Guijuelo y el III Columnas se quedan sin subvención de la Junta de Castilla y León

El Boletín Oficial del Castilla y León ha publicado las subvenciones de la Junta de Castilla y León en 2026. En esa publicación incluye el listado con los clubes y entidades deportivas que obtienen alguna de las ayudas públicas dentro del programa “Cantera”, al que destina en 2026 una cifra total cercana a los 1,2 millones de euros.

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Varios clubes de nuestra provincia recibirán un pellizco económico gracias a tener la documentación bien cumplimentada. Los que no recibirán dicho dinero por no tener la situación correctamente son el Salamanca CF UDS, el Guijuelo y el III Columnas.

“Requerida la subsanación de la solicitud no atiende el requerimiento, o lo atiende, pero no subsana la falta o no acompaña los documentos preceptivos”, explican en el BOCYL.