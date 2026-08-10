El Salamanca CF UDS, el Guijuelo y el III Columnas se quedan sin subvención de la Junta de Castilla y León

El Boletín Oficial del Castilla y León ha publicado las subvenciones de la Junta de Castilla y León en 2026. En esa publicación incluye el listado con los clubes y entidades deportivas que obtienen alguna de las ayudas públicas dentro del programa “Cantera”, al que destina en 2026 una cifra total cercana a los 1,2 millones de euros.
Varios clubes de nuestra provincia recibirán un pellizco económico gracias a tener la documentación bien cumplimentada. Los que no recibirán dicho dinero por no tener la situación correctamente son el Salamanca CF UDS, el Guijuelo y el III Columnas.
“Requerida la subsanación de la solicitud no atiende el requerimiento, o lo atiende, pero no subsana la falta o no acompaña los documentos preceptivos”, explican en el BOCYL.
Otros clubes de nuestra provincia sí han logrado la subvención regional como Perfumerías Avenida (20.228,01 euros), Unionistas de Salamanca CF (8.361,60 euros), UD Santa Marta (6.127,70 euros), FS Salamanca (5.631,15 euros) o ADAS Salamanca (6.537,50 euros), entre otros.