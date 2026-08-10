Javi Medina sube a once canteranos al primer equipo

Unionistas ya entrena para preparar una semana de dos amistosos. El primero de ellos tendrá lugar este martes, a las 19:30 horas, en Las Pistas del estadio Helmántico; mientras que el segundo llegará el sábado, a las 11 horas, en La Albuera ante la Gimnástica Segoviana.

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El técnico del primer equipo, Javi Medina, vuelve a llamar a once jugadores de la cantera para preparar el doble duelo: el portero Víctor Díez; los defensas Fortes, Porcel y Eloy; los medios Hugo Martín, Tomás Cáceres e Isma; y los atacantes Josito, Kai, Cañedo y Kylian.