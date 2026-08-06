Tres fichajes más para Unionistas femenino

Si Lucía Soriano fue el primer fichaje de Unionistas para Tercera RFEF, el club blanquinegro ha anunciado otros más de forma consecutiva. Óscar Martín tendrá a sus órdenes esta temporada a Ana Alonso, Carmen Macías y María Perrino.
La primera de ellas jugó con anterioridad como portera en el Salamanca FF y en la Bovedana; mientras que Carmen Macías se desenvuelve en la posición de extremo izquierdo y jugó en el Rayo Vallecano y el Olímpico de Madrid.
Por último, María Perrino llega como la máxima goleadora de la Liga Gonalpi con 38 tantos. La abulense tendrá que suplir el hueco dejado por Mónica Camarón, que era la finalizadora de Unionistas durante la pasada campaña.