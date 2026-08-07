Unionistas jugará este sábado su segundo partido de la semana. Los charros llegan de ganar en Cubillos de Sil a la Ponferradina por 1-2 y este sábado se verán las caras con el Real Ávila en suelo abulense.

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El técnico de Unionistas, Javi Medina, recalca la necesidad de seguir trabajando en el modelo de juego. “Tendremos una nueva oportunidad para seguir construyendo, que es lo importante en la pretemporada y llegar preparados en los partidos. Es la primera semana con dos partidos para repartir bien los minutos, estamos en un momento importante para evitar lesiones y que los jugadores cojan ritmo”, admite Medina.