Fallece Jesús García Maldonado, arquitecto salmantino, que puso su firma a la fachada de las Escuelas Mayores de la Universidad o el Palacio de Monterrey

Este lunes 21 de septiembre es un día triste para el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Salamanca debido al fallecimiento de Jesús García Maldonado, arquitecto técnico y licenciado en Historia del Arte y arqueólogo, colegiado desde el año 1977.

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Maldonado puso su firma a obras tan emblemáticas como la fachada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca, el Palacio de Monterrey o la Iglesia de San Martín.

Desde el propio Colegio del que formó parte manifiestan que "nunca olvidaremos que sirvió al colectivo durante años"; también recalcan su amor por el patrimonio y su maestría en la restauración y el estudio de la piedra de Villamayor que lo convirtieron en una eminencia en esta materia.

Esta tarde a las 19:00 horas se celebrará un oficio religioso en su memoria en el Tanatorio San Carlos.