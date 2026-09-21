Un herido grave por el vuelco de una furgoneta en Espeja

Un varón de unos 50 años, según las primeras informaciones, ha resultado herido grave tras salirse de la vía y acabar volcada la furgoneta que conducía.

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La información ha sido remitida a los medios por el equipo de comunicación del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, que ha detallado que a las 17:49 horas han recibido un aviso por el accidente de una furgoneta en el kilómetro 339 de la N-620.

Más concretamente, testigos de los hechos han asegurado al 112 que la furgoneta se ha salido de la vía y ha quedado parcialmente volcada en la cuneta. El conductor, según las mismas fuentes, se encontraba consciente, pero no podía salir del vehículo.

Por este motivo, y para liberar al conductor, hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Además, también se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como personal sanitario, que se ha desplazado hasta el lugar en una ambulancia.

Finalmente, el varón ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Salamanca.

Un Atrapado En Un Accidente En Espeja. Ical Vicente (2)