Un grupo de 20 ultras rodea a cinco seguidores de Unionistas: "¿Por dónde salen los Verracos?"

Unionistas logró su primer triunfo de la temporada el pasado sábado. Los de Javi Medina vencieron por 3-1 a la UD Ourense en el estadio Reina Sofía con goles de Álvaro Gómez, Pau Ferrer y Morer.

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Algunos aficionados estiraron la tarde para disfrutar del postpartido y, tal y como ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, cinco de ellos se llevaron un gran susto cerca de la media noche.

Un grupo de veinte ultras sin identificar rodearon a cinco seguidores de Unionistas (que llevaban prendas del club puestas) en la calle Prado.

"Nos rodearon de un momento a otro. Nosotros no entendíamos qué pasaba. Uno de ellos, vestido de negro, se acercó de malas maneras y de forma amenazante y nos preguntó "¿por dónde salen los Verracos?", explica una de las personas involucradas.

Pero no quedó solo ahí, porque otra persona del grupo ultra se intentó sacar algo de la espalda y el líder del grupo lo impidió con un "no, a estos no".

Antes de irse, el grupo ultra (todavía sin identificar) intentó quitarle la bufanda del cuello a uno de los seguidores de Unionistas y se marcharon con algunos saludos nazis y el grito de "Heil Hitler".

Aún con el miedo en el cuerpo, uno de los afectados ha acudido esta mañana a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar lo sucedido.