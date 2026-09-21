Carbajosa de la Sagrada tendrá una promoción de viviendas de protección oficial

La Junta de Castilla y León impulsará la promoción de viviendas de protección oficial en Carbajosa de la Sagrada y el Ayuntamiento del municipio podrá a su disposición el suelo necesario para hacerlo. Este ha sido el compromiso que han alcanzado este lunes el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz y el alcalde de la localidad, Pedro Samuel Martín, durante una reunión.

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Con esta medida, el Ayuntamiento pretende dar respuesta a la demanda que hay en la localidad, por ello, "la Junta pondrá en marcha los mecanismos para ejecutar las promociones y facilitar el acceso a las familias que las necesiten".

El objetivo de la iniciativa es aumentar la oferta de vivienda pública asequible, tanto para venta como para alquiler, especialmente mediante promociones públicas y colaboración con los ayuntamientos. "Una parte importante de esta política se dirige a jóvenes y municipios rurales, utilizando la vivienda como instrumento para combatir la despoblación. Por ejemplo, la Junta contempla promociones de vivienda pública para jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes", asegura la institución a través de un comunicado. .

Otro eje es aumentar el parque público de viviendas en alquiler, incluyendo la rehabilitación de inmuebles públicos que están en desuso. Por ello, en los municipios más pequeños se trabaja en la rehabilitación de edificios para que tengan un alquiler social con diversos programas, como el Rehabitare.

Por otra parte, la Junta mantiene diferentes líneas de ayuda relacionadas con el alquiler de vivienda, la adquisición de vivienda protegida, el acceso de jóvenes a la vivienda, la rehabilitación y el alquiler social.

Pedro Samuel Martín Y Eloy Ruiz

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Distintos programas de vivienda de la Junta Dentro del programa TUYA, la Junta contempla, entre otras medidas, promover o rehabilitar viviendas públicas para venta destinadas a menores de 36 años en municipios de menos de 10.000 habitantes, con una rebaja del 20 % del precio de adquisición, dentro de los límites de ingresos que establezcan las convocatorias.

También contempla una discriminación positiva para jóvenes en determinadas ayudas al alquiler, con mayores bonificaciones en municipios rurales.

La Junta utiliza la vivienda protegida y pública como una de las herramientas para fijar población en el medio rural. La idea es combinar vivienda asequible, unida al fomento del empleo, más servicios públicos de calidad, rehabilitación de edificios y apoyo a jóvenes.

Por ejemplo, los programas territoriales de la Junta contemplan promociones de vivienda pública asequible para jóvenes y el incremento del parque público de alquiler en zonas rurales.