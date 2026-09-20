Noche de estrellas y telescopios en la Isla del Soto

La Isla del Soto de Santa Marta de Tormes ha sido escenario este sábado por la noche de una velada de observación astronómica abierta al público, en una iniciativa pensada para acercar los secretos del cosmos a los vecinos.

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La actividad dio comienzo a las 21:00 horas en el espacio natural ubicado junto al Centro de Interpretación de la isla. A lo largo de aproximadamente hora y media de duración, los asistentes pudieron adentrarse en los principales conceptos de la astronomía a través de explicaciones divulgativas.