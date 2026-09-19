Santa Marta de Tormes lanza su amplia oferta deportiva para el curso 2026-2027 con opciones para todas las edades

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, a través de la Concejalía de Deportes, ha presentado su amplia oferta de actividades deportivas para el curso 2026-2027. La programación incluye una gran variedad de disciplinas como patinaje, atletismo, baloncesto, fútbol sala, tenis, piscina, gimnasia rítmica, tenis de mesa, fútbol para chupetines, judo, kickboxing, pádel y gimnasia de mantenimiento para adultos, buscando fomentar hábitos saludables y el uso de las instalaciones municipales durante todo el año.
El concejal de Deportes, Jorge Valiente, ha destacado que el municipio cuenta con infraestructuras de primer nivel para que vecinos de todas las edades puedan encontrar una opción adaptada a sus intereses. Las actividades se adaptan a diferentes tramos de edad, permitiendo la participación desde los más pequeños , como el judo a partir de los 3 años o el fútbol chupetines, hasta adultos y mayores.