Aldeatejada ya prepara la XIII edición de las Vísperas Nupciales

Aldeatejada ya está ultimando los detalles para acoger uno de los eventos más destacados del año, las Vísperas Nupciales con las que se conmemora la estancia de la infanta María Manuela de Portugal la localidad en 1543, días antes de su boda en Salamanca con Felipe II. Como cada año, el salón de plenos ha acogido una de las reuniones previas entre los responsables municipales, los vecinos e integrantes de la Asociación Santa Bárbara.

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El encuentro, en el que participaron los concejales Soraya San Juan y Roberto Rodríguez, ha servido para establecer las fechas de recogida de los trajes renacentistas de todas aquellas personas que estén interesadas en participar, trajes que se han ido elaborando a lo largo de los años en el taller de costura que se organiza con este fin.

Así, los días 21, 22 y 23 de septiembre, se entregarán los trajes en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes a aquellas personas que ya han participado en pasadas ediciones y en el horario de apertura de las instalaciones. Aquellas otras que participen en las Vísperas Nupciales por primera vez, deberán recoger el vestuario los días 24 y 25 de septiembre.

Como explicó el concejal de Fiestas, Roberto Rodríguez, “contamos ya con un amplio catálogo de trajes que ha sido posible gracias al trabajo de los vecinos y al gran interés que despierta este evento que sitúa a Aldeatejada en un momento importante de la historia. En estos 13 años hemos logrado acumular 193 trajes renacentistas, de los que 18 se han elaborado en estos últimos meses”.

Durante la reunión, también se avanzó en otros asuntos de la organización de las XIII Vísperas Nupciales que se celebran el primer fin de semana de octubre en distintos puntos de Aldeatejada y Salamanca. Entre otras cosas, se les recordó a los vecinos que los interesados en participar ataviados con los trajes renacentistas, deberán asistir los dos días en los que se celebrará el evento.