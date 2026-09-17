La glorieta del ‘avión’ en Santa Marta estará cortada durante tres noches

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha anunciado varias noches de cortes de tráfico en la glorieta de la Base Aérea de Matacán, la rotonda que acoge un avión del Ejército del Aire. Los trabajos de asfaltado de la vía obligarán a hacer una regulación especial del tráfico durante tres noches consecutivas, del 20 al 22 de septiembre.

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Con el objetivo de reducir al máximo las molestias de los conductores y evitar afectar al tráfico en horas punta, los trabajos se realizarán durante la noche. Comenzarán el domingo a las 22.00 horas con los trabajos del fresado del firme y se prolongarán hasta las 06.00 horas, según ha confirmado el Ayuntamiento de Santa Marta. El resto de los cortes tendrán lugar las dos noches siguientes de 00.00 a 06.00 horas, es decir, en las madrugadas de los días 22 y 23 de septiembre.

El Ayuntamiento ha establecido itinerarios alternativos para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos. Estarán en la avenida de la Serna, a la altura de la avenida de Asturias, y en la salida del puente Juan Carlos I. Asimismo, parte de la circulación será desviada hacia el Camino de Carbajosa.

Desde el Consistorio se recomienda a los conductores que tengan que circular por esta zona durante la madrugada que presten especial atención a la señalización provisional y sigan las indicaciones establecidas en los diferentes accesos.