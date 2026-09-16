Villamayor mantiene su apuesta por una programación cultural gratuita, diversa y de calidad para el último cuatrimestre de 2026

El Ayuntamiento de Villamayor, a través de la Concejalía de Cultura, ha presentado la programación de actividades de la Biblioteca Municipal para el último cuatrimestre de 2026, que mantiene la línea desarrollada durante los últimos años, basada en la calidad de las actuaciones, la diversidad de las propuestas y la atención a públicos de distintas edades.

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Entre los meses de septiembre y diciembre, la Biblioteca Pública Municipal acogerá cuentacuentos, teatro familiar, animación a la lectura, teatro de sombras, presentaciones teatralizadas, narración para adultos y espectáculos de magia. Esta variedad permitirá acercar al municipio diferentes disciplinas artísticas y expresiones de las artes escénicas, ofreciendo alternativas culturales para el público infantil, familiar y adulto.

La programación comenzará el miércoles 23 de septiembre, a las 19:00 horas, con una sesión de cuentacuentos familiar, y continuará el miércoles 30 de septiembre, a las 19:00 horas, con una representación de teatro familiar.

Durante el mes de octubre se celebrarán siete actividades: teatro familiar el miércoles 7, a las 19:00 horas; animación a la lectura el martes 13, a las 18:00 horas; teatro familiar el miércoles 14, a las 19:00 horas; teatro de sombras el miércoles 21, a las 19:00 horas; una presentación teatralizada el jueves 22, a las 19:00 horas; animación a la lectura el martes 27, a las 18:00 horas, y una sesión de cuentacuentos familiar el miércoles 28, a las 19:00 horas.

La programación continuará en noviembre con teatro familiar el miércoles 4, a las 19:00 horas; animación a la lectura el martes 10, a las 18:00 horas; magia familiar el miércoles 11, a las 19:00 horas; teatro familiar el miércoles 18, a las 19:00 horas; animación a la lectura el martes 24, a las 18:00 horas, y una sesión de narración para adultos el miércoles 25, a las 19:00 horas.

El programa finalizará en diciembre con una actividad de animación a la lectura el martes 15, a las 18:00 horas, y una representación de teatro familiar el miércoles 16, a las 19:00 horas.

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Una programación especial para los escolares de villamayor La programación cultural abierta al público se verá reforzada entre los meses de octubre y diciembre con un programa especial de teatro, narración y animación a la lectura destinado al alumnado de los centros educativos de Villamayor.

Estas actividades se desarrollarán en la Biblioteca Pública Municipal y permitirán que los escolares puedan acercarse a las artes escénicas, la literatura y la lectura mediante propuestas adaptadas a sus edades y necesidades educativas.

Aunque las sesiones tendrán lugar dentro del horario lectivo y con la participación de los centros escolares, se trata de una programación organizada y financiada por el Ayuntamiento de Villamayor. Esta iniciativa supone una inversión municipal adicional en cultura y educación, dirigida específicamente a los alumnos de los centros educativos del municipio.

El objetivo es facilitar que todos los escolares, con independencia de sus circunstancias familiares, tengan acceso a actividades culturales de calidad y puedan familiarizarse desde edades tempranas con el teatro, la narración oral, los libros y las distintas formas de expresión artística.

De este modo, la Biblioteca Municipal amplía su función como espacio de encuentro y aprendizaje y refuerza su colaboración con la comunidad educativa, llevando la cultura directamente a los niños de Villamayor sin necesidad de que tengan que desplazarse fuera del municipio.

El club de lectura abre sus inscripciones hasta el 18 de septiembre La programación de la Biblioteca Municipal se completa con el Club de Lectura, una iniciativa plenamente consolidada que cuenta con un elevado grado de asistencia, participación y satisfacción entre sus integrantes.

El Club de Lectura está formado por dos grupos: el Grupo A, que se reúne los martes por la mañana, y el Grupo B, que celebra sus encuentros los miércoles, también en horario de mañana.

El plazo de información e inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 18 de septiembre para todas aquellas personas que deseen incorporarse y compartir su afición por los libros y la lectura.

Esta actividad combina las reuniones periódicas para comentar las obras seleccionadas con otras iniciativas culturales que enriquecen la experiencia de sus participantes. Entre ellas se encuentran las visitas y salidas relacionadas con los autores, los libros o los contenidos trabajados, como la realizada a la Casa-Museo Unamuno de Salamanca.

El Club de Lectura no solamente fomenta el hábito lector, sino que también favorece el intercambio de opiniones, la convivencia y la participación cultural, convirtiéndose en un espacio abierto para descubrir nuevas obras y compartir experiencias con otros lectores.

Una inversión municipal para acercar la cultura a todas las edades Todas las actividades serán gratuitas, lo que representa una importante inversión del Ayuntamiento de Villamayor en materia cultural y facilita que los vecinos puedan disfrutar de una programación de calidad sin necesidad de desplazarse fuera del municipio.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es acercar la cultura a los niños desde edades muy tempranas, favoreciendo que se acostumbren a acudir a la Biblioteca Municipal y se familiaricen con el teatro, la narración, la música, la lectura y las diferentes manifestaciones artísticas. De este modo, la Biblioteca se consolida como un espacio vivo de encuentro, aprendizaje y convivencia.

Para asistir a las actividades abiertas al público será necesario retirar previamente la correspondiente invitación en la Biblioteca Pública Municipal de Villamayor. Cada actuación contará con un aforo limitado y las invitaciones estarán disponibles desde las fechas indicadas en el programa.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de realizar un uso responsable de estas invitaciones. Las personas que retiren una entrada y posteriormente no asistan ni comuniquen con antelación que dejan libre su plaza recibirán una “tarjeta amarilla” y no podrán obtener invitación para la siguiente actividad.

Esta medida pretende evitar que queden localidades vacías mientras otras personas interesadas no pueden acceder a la función por haberse completado previamente el aforo.

La concejala de Cultura, María José García Amaro, ha destacado el esfuerzo presupuestario y organizativo realizado para mantener una programación estable, gratuita y accesible, que permite que propuestas artísticas de calidad lleguen directamente a Villamayor y puedan ser disfrutadas por todos los vecinos.

Desde la Concejalía de Cultura también se ha querido reconocer y agradecer la labor del técnico de la Biblioteca Municipal, Manuel, responsable de programar y diseñar estas actividades, cuyo trabajo viene obteniendo un elevado grado de satisfacción y reconocimiento por parte del público.