Ya pueden solicitarse las ayudas para material escolar ofrecidas por el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada

Este miércoles 16 de septiembre, el Ayuntamiento de Carbajosa abre oficialmente el plazo para solicitar las ayudas económicas destinadas a financiar la adquisición de material escolar y libros de lectura obligatoria, quedando excluidos los libros de texto. Para esta subvención, el consistorio informa que destina un total de 40.000 euros en régimen de concurrencia competitiva.

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En cuanto a los beneficiarios, estos podrán ser todos los alumnos empadronados y residentes efectivos en el municipio, independientemente de si están matriculados en centros educativos de Carbajosa o de Salamanca capital. En este sentido, las ayudas cuentan con un importe máximo de 60 euros por alumno y están dirigidas a familias con estudiantes en segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Especial, ESO, Formación Profesional Básica en edad obligatoria o Enseñanza Básica Obligatoria.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes desde este miércoles de forma presencial en la Casa de Cultura de 9:00 a 14:00 horas, o por vía electrónica a partir del 24 de septiembre, concluyendo el plazo para ambas opciones el lunes 5 de octubre. En el proceso de solicitud, las familias deberán completar una única solicitud para todos los hijos escolarizados, firmada por ambos progenitores.

Continuando con los requisitos a cumplir, las rentas de la unidad familiar del año 2025 no deben superar los nuevos límites fijados según el Salario Mínimo Interprofesional de 2026, establecido en 1.221 euros al mes. Así, los topes de ingresos anuales quedan fijados en 34.188,00 euros para familias de dos miembros; 42.735,00 euros para tres miembros; 51.282,00 euros para cuatro miembros; 59.829,00 euros para cinco miembros; y 68.376,00 euros para unidades de seis o más integrantes.

Además, las bases reguladoras contemplan que se computará un miembro más en el cálculo familiar para favorecer la concesión de la ayuda en casos específicos. Estas situaciones incluyen a las familias numerosas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, víctimas de violencia de

género o víctimas de actos de terrorismo.

Respecto a la documentación, el Certificado del Centro Educativo o Anexo I no será necesario para los alumnos de Infantil y Primaria de colegios de Carbajosa de la Sagrada. Sin embargo, este documento sí será obligatorio para todos los alumnos matriculados en centros de fuera del municipio y para todos los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Por último, las bases íntegras y los modelos editables están disponibles en la sede electrónica municipal.