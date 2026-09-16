Villamayor se suma a la semana europea de la movilidad 2026 con actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Villamayor se suma un año más a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre de 2026, con una programación dirigida a todos los públicos y especialmente orientada a concienciar a niños y jóvenes sobre la importancia de adoptar formas de desplazamiento más seguras, saludables y sostenibles.

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La Semana Europea de la Movilidad 2026 se celebra bajo el lema «Movilidad para todas las personas», con el que se pretende promover un transporte sostenible, accesible y adaptado a las necesidades de toda la ciudadanía, con independencia de su edad, capacidad, lugar de residencia o situación económica.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la edición de 2026 invita a reflexionar sobre una movilidad que favorezca la equidad y la colaboración entre generaciones. Entre sus principales objetivos se encuentran facilitar el encuentro y el intercambio entre personas de distintas edades, garantizar desplazamientos seguros y cómodos, eliminar barreras físicas y digitales y avanzar hacia unos sistemas de movilidad responsables que atiendan tanto las necesidades actuales como las de las generaciones futuras.

Villamayor apuesta por el camino escolar como forma segura y sostenible de acudir al colegio Con motivo de esta conmemoración, el Ayuntamiento quiere destacar especialmente el servicio municipal gratuito de Camino Escolar, una iniciativa que ofrece a los niños del municipio la posibilidad de acudir caminando a sus centros educativos de manera segura y acompañados por monitores.

El servicio cuenta con diferentes rutas previamente diseñadas que discurren por distintas calles, barrios y zonas de Villamayor hasta llegar a los centros escolares. Durante los recorridos, los menores permanecen acompañados y supervisados, lo que permite que puedan desplazarse a pie con seguridad y adquirir progresivamente una mayor autonomía.

El Camino Escolar constituye una alternativa segura, saludable y sostenible al uso cotidiano del vehículo particular. Además, contribuye a reducir la concentración y circulación de automóviles en los accesos a los colegios durante las horas de entrada y salida, mejorando la seguridad en estas zonas y favoreciendo una movilidad más ordenada.

Esta iniciativa también representa una medida de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar, ya que facilita a las familias la organización de los desplazamientos diarios de sus hijos a los centros educativos mediante un servicio gratuito, acompañado y adaptado a las necesidades del alumnado.

El recorrido diario tiene igualmente una importante función educativa. Los niños aprenden a desplazarse correctamente por el municipio, reconocer y respetar las señales de tráfico, utilizar los pasos de peatones y conocer las normas básicas de circulación y seguridad vial. De este modo, el Camino Escolar no solo permite llegar al colegio, sino que ayuda a formar peatones responsables y comprometidos con una convivencia segura en las vías públicas.

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El Ayuntamiento anima a las madres, padres y responsables familiares a conocer y utilizar este servicio, que se encuentra a disposición de las familias del municipio y representa de manera práctica los valores promovidos por la Semana Europea de la Movilidad.

Semana Europea De La Movilidad En Villamayor

Actividades programadas La programación municipal comenzará el sábado 19 de septiembre en el Recinto Ferial, situado en el Camino de Gudino. Entre las 11:30 y las 13:30 horas se desarrollarán juegos de habilidad sobre la bicicleta, un circuito de gymkana, un taller de mecánica básica y mantenimiento y otro dedicado a los elementos de seguridad y visibilidad.

Para participar en estas actividades será obligatorio acudir con bicicleta y casco. Además, se repartirán obsequios entre los participantes. La jornada estará organizada con la colaboración del Club Ciclista La Escapada.

Ese mismo sábado, entre las 17:30 y las 19:00 horas, el Pabellón de Deportes Dori Ruano acogerá un circuito de patines y patinetes. Los participantes deberán superar distintas pruebas relacionadas con la movilidad sostenible y podrán obtener su particular carné de experto o experta en esta materia. Esta actividad estará organizada por los Servicios de Infancia, Adolescencia y Juventud de Villamayor.

La programación continuará los días 21 y 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día sin Coches, mediante charlas y talleres de seguridad vial dirigidos al alumnado de los centros educativos de Educación Infantil y Primaria del municipio.

Estas sesiones permitirán trabajar desde edades tempranas cuestiones relacionadas con el comportamiento responsable en la vía pública, el respeto entre peatones, ciclistas y vehículos, la utilización correcta de los elementos de protección y la importancia de elegir medios de transporte más sostenibles siempre que resulte posible.

El Ayuntamiento de Villamayor quiere agradecer expresamente a la empresa de transportes Grupo Avanza su disposición y colaboración para la celebración de estas charlas y talleres de seguridad vial, así como la implicación de las direcciones de los centros educativos de Infantil y Primaria, cuya colaboración resulta fundamental para organizar la participación del alumnado y facilitar el desarrollo de las actividades.

Todas las propuestas programadas estarán abiertas al conjunto de la población. Los menores deberán permanecer siempre acompañados por una persona adulta durante su participación.

Con esta programación y con el mantenimiento del servicio de Camino Escolar, el Ayuntamiento pretende fomentar hábitos de movilidad responsable, impulsar los desplazamientos a pie y el uso seguro de la bicicleta, los patines y los patinetes, mejorar los conocimientos básicos sobre seguridad vial y promover una reflexión colectiva sobre la forma en la que los vecinos se desplazan por el municipio.