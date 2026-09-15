Aldeatejada aprueba en el pleno el estudio de detalle del sector SUNC-1 Los Hoyos, con la construcción de 68 nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha aprobado en el pleno celebrado este martes el estudio de detalle del sector SUNC-1 Los Hoyos, con la construcción de 68 nuevas viviendas y la cesión al Ayuntamiento de 4.000 metros cuadrados para habilitar huertos urbanos, así como locales comerciales, zonas dotacionales y aparcamientos.

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En el pleno también se ha derogado la ordenanza reguladora de las subvenciones para la adquisición de material escolar.

Según la concejala de Economía y Hacienda, Patricia López, “el objetivo es facilitar la adaptación de las ayudas a las necesidades de las familias y a las circunstancias de cada momento”, ya que el Ayuntamiento cuenta ya con una Ordenanza General de Subvenciones que garantiza el marco jurídico y el control aplicable.

Otro de los asuntos tratados ha sido la modificación de la ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana. Según fuentes de este ayuntamiento, la propuesta parte de las dificultades detectadas en la aplicación de la actual ordenanza y de las cuestiones planteadas a raíz de las quejas recibidas.

En esta modificación se incluyen nuevos criterios para determinar cuándo los ruidos producidos por animales, especialmente los perros por los ladridos, pueden ser considerados como una perturbación relevante del descanso vecinal.

En esta caso, se especifica que se tendrá en cuenta que los sonidos se prolonguen de forma continua durante más de 15 minutos; que se produzcan de forma intermitente durante más de 30 minutos en horario nocturno o que los episodios se repitan en más de dos noches en un periodo de siete días. Igualmente se contempla la intensidad o frecuencia de los sonidos.

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