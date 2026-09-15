El nuevo Centro de Salud de Prosperidad atiende a su primera paciente incluso antes de su apertura oficial

El nuevo centro de salud de Prosperidad todavía no había abierto sus puertas, pero ya tuvo que atender a su primera paciente. Fue este lunes, cuando una niña acudió al centro por una urgencia después de haber pasado previamente por Urgencias del Hospital de Salamanca.

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Aunque las instalaciones permanecían todavía cerradas y los profesionales se encontraban preparando el inicio de la actividad, los sanitarios no dudaron en atender a la menor. Así, lo ha explicado el pediatra Javier Caballero, que relató esta particular anécdota durante la primera jornada de funcionamiento del nuevo centro este martes.

La niña había acudido el día anterior a Urgencias y posteriormente se presentó en el nuevo centro de salud. Finalmente, tras ser valorada por los profesionales, se comprobó que no presentaba ninguna afección de gravedad, pero la situación sirvió para estrenar de manera inesperada la actividad asistencial del nuevo espacio.

Caballero ha explicado que las primeras horas de funcionamiento se han vivido "con ilusión", especialmente ante el reto de comenzar a organizar el trabajo en unas instalaciones nuevas. En su caso, una de las primeras tareas ha sido coordinarse con el equipo de enfermería para gestionar las agendas y organizar el funcionamiento de las consultas. "Al ser un centro nuevo siempre surgen cosas", ha señalado, aunque ha destacado las "muchas ganas de empezar" y la fuerza del equipo.

Este martes, el centro ha comenzado oficialmente su actividad a las 11:00 horas, en una primera jornada marcada por la ilusión de los profesionales y por la adaptación tanto de los trabajadores como de los pacientes a las nuevas instalaciones.

El gerente de Atención Primaria, Luis Javier González Elena, ha valorado de forma positiva este primer día de funcionamiento del nuevo centro de salud y ha destacado la buena acogida que ha tenido tanto entre los profesionales como entre los usuarios. Ha definido el nuevo edificio como "bonito, espectacular, espacioso y luminoso" y ha asegurado que "todo está funcionando" con normalidad.

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Luis Javier González Elena, Gerente De Atención Primaria

Durante esta primera jornada, los profesionales han aprovechado las primeras horas para organizarse, familiarizarse con sus nuevas consultas y comprobar el funcionamiento de los ordenadores y del resto de equipamiento "nos hemos ido organizando un poquito todo, poniendo en marcha los ordenadores. Ya lo hemos comprobado y, bueno, todo funcionando", ha explicado.

Respecto a los pacientes, González Elena ha reconocido que algunos han llegado "un poco desorientados", especialmente a la hora de localizar sus consultas, al tratarse de un edificio nuevo y con varios módulos similares. Por este motivo, durante la jornada los profesionales han acompañado a algunos usuarios para ayudarles a encontrar sus espacios. Aun así, ha asegurado que la valoración general es positiva y que "la gente está contenta, tanto los profesionales como los usuarios".