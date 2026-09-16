Récord de asistencia en las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026

El Ayuntamiento ha hecho público el balance de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026, números muy positivos, según indicaba la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín: "Salamanca ha vuelto a responder con participación masiva". El pasado año fueron un total de 192.000 personas en los conciertos, 5.000 más que en 2024, siendo la cifra de este año de 240.000, 205.000 contando únicamente los catorce de la Plaza Mayor de Salamanca, un incremento del 6 por ciento de un año a otro.

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Los conciertos que han tenido un mayor éxito han sido los de Gente de Zona, M-Clan, Sanguijuelas del Guadiana y La La Love You (muy cerca del lleno), superando los dos aforos completos de Europe y Medina Azahara en 2025 e igualando los de Camela, Abraham Matro, Omar Montes y Bonnie Tyler de 2024. De este modo, los salmantinos y salmantinas han respondido positivamente a los eventos musicales.

Los conciertos no son el único atractivo de las Ferias y Fiestas 2026, y es que los eventos religiosos también han reunido a un gran número de personas que no han duda en pedir sus mejores deseos a la Virgen de la Vega. En los mismos ha habido un total de 53.000 personas, siendo 10.000 las que asistieron a la ofrenda floral, 3.000 al Día del Tamborilero y 40.000 en la totalidad de los pasacalles.

En los conciertos de los grupos locales hubo un total de 12.500 personas, en los de la Banda Municipal unos 8.100 y en el Festival de Artes de Calle se alcanzaron las 26.300 personas. La Orquesta Vulkano congregó en la plaza de la Concordia a un total de 16.000 personas.

Asimismo, los espectáculos de fuegos reunieron a 80.000 personas, mientras que las Noches de Patrimonio alcanzaron las 4.200 y las Jornadas de Puertas Abiertas un total de 18.000. El Mercado Histórico llegó a las 120.000 personas y el pregón de Guadalupe Sancho congregó en la Plaza Mayor a 6.000 personas.

La ocupación hotelera también ha sido muy positiva, rozando el cien por ciento durante los fines de semanas, y casi el 80 por ciento de manera diaria. Por último, cabe destacar que el balance realizado no incluyen las cifras de los espectáculos deportivos ni tampoco los de la Feria de Día: "Han sido unas Ferias y Fiestas extraordinariamente satisfactorias, con los barrios participando y jóvenes y mayores encontrando todo tipo de propuestas".

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Salamanca dice adiós a sus Ferias y Fiestas Ni la lluvia ha podido con las Ferias y Fiestas de Salamanca en un año marcado por los ritmos latinos que han llenado la plaza al máximo, el viaje al pasado del Mercado Histórico, los fuegos, las carreras de los cabezudos tras los niños, y no tan niños, más traviesos o los grupos locales que han puesto ambiente en el Elio Antonio de Nebrija.

Gente de Zona ha sido quien más público ha llevado hasta la Plaza Mayor durante estas ferias. El grupo cubano consiguió que la Plaza Mayor se cerrara al público al llegar al aforo máximo, 20.000 personas. ‘La Gozadera’ hizo que el ágora salmantina vibrara y moviera los pies al son de la salsa y el reguetón. Le han seguido de cerca otros grupos que o bien han conseguido que se cerrara la plaza en algún momento puntual o han rozado el lleno. Y así pasamos de la salsa al rock, ya que este fue el caso de M-Clan. Los murcianos estuvieron bien arropados por un público entregado que coreó los grandes éxitos que el grupo ha lanzado durante los treinta años de trayectoria.

Sanguijuelas del Guadiana, que convirtió el escenario en una cochera de pueblo, reivindicó las raíces de los pueblos con su mezcla de rock, música popular y arreglos electrónicos haciendo saltar al público al grito de 100 amapolas o Revolá. Rozó el lleno a pesar de que su concierto fue en lunes laboral. La La Love You montó una fiesta, a pesar de la amenaza de los extraterrestres, hilo conductor de su concierto. Y aunque la lluvia deslució, no pudo con Tom Hadley, cantante de Spandau Ballet, que aguantó estoico con un público entregado protegido por chubasqueros que disfrutó hasta el último acorde de sus grandes canciones. La calidez y melancolía de Julieta Venegas, precedida de la salmantina Nereida Sanchón, fueron las encargadas de abrir las noches de conciertos. No perdieron comba ni La Plazuela, ni Iñigo Quintero ni Valeria Castro, aunque el aforo no fue el mismo. Antoñito Molina ha sido el encargado de cerrar las noches musicales.