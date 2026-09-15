Coger el autobús urbano en Salamanca el día 22 será gratis

Coger el autobús urbano en Salamanca capital el día 22 será gratis con motivo de la celebración del Día Sin Coches.

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Durante la mañana, las paradas de autobús de la zona centro contarán con animaciones teatralizadas por parte de la compañía Kamaru para fomentar el uso de este vehículo.

Este mismo día habrá también actividades de educación vial para los escolares, que estarán organizadas por la Policía Local en colaboración con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Los agentes facilitarán consejos teóricos y prácticos sobre seguridad vial en las dependencias de la Policía Local de Salamanca en la Avenida de La Aldehuela y posteriomente darán un paseo ciclista para que puedan poner en práctica las indicaciones e instrucciones recibidas.

Por la tarde, esta misma compañía de teatro representará la obra titulada ‘Los transportes del profesor Katiusko’ en el Parque Elio Antonio de Nebrija.

Además se ofrecerán consejos sobre movilidad sostenible y saludable para las personas mayores a través de talleres prácticos en los centros municipales Tierra Charra (lunes 21 a las 16:00 horas), Trastormes (lunes 21 a las 18:00 horas) y Juan de la Fuente (martes 22 a las 9:30 horas). Las inscripciones, hasta un máximo de 15 personas por cada centro, se pueden realizar ya en los centros municipales de mayores.