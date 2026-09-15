Actividades gratuitas para todos los públicos por la Semana de la Movilidad

La celebración de la Semana de la Movilidad ofrece actividades gratuitas para todos los públicos en Salamanca entre el 16 y el 22 de septiembre.

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A través del lema 'Equidad intergeneracional' se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas que tienen el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte como el autobús urbano y los itinerarios a pie, así como la bicicleta y el patinete por los carriles habilitados para estos vehículos.

Durante los últimos años se han puesto en marcha iniciativas para reducir la contaminación, con políticas transversales que actúan sobre la calidad del aire, la movilidad, el ruido, el tratamiento de residuos y los espacios y zonas verdes, entre otros aspectos..

Toda la programación se puede consultar a través de la página web municipal, donde entre las actividades hay exposiciones bibliográficas, obras de teatro, cursos y juegos.

Entre las actividades más destacadas está '24 horas de bici', un el paseo organizado por Amigos de la Bici para el día 18 a partir de las 19:00 horas para el que se requiere la página web.