Firma y estrechamiento de manos entre el Ayuntamiento y la UPSA para impulsar el desarrollo tecnológico, logístico y de empleo en Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad Pontificia, Santiago García-Jalón de la Lama, se han reunido en la mañana de este martes 15 de septiembre para firmar un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo impulsar el desarrollo tecnológico, logístico y el empleo en la ciudad. El estrechamiento de manos se ha sellado en el marco de Salamanca Tech, bajo la presencia de la vicerrectora de Investigación, Ana María Fermoso y el concejal de Promoción Económica, César Gómez, como testigos.

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El acuerdo, que tiene posibilidad de prórroga, en principio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Tanto el alcalde como el rector se han mostrado satisfechos por esta unión con la que también se pretender acrecentar, además de retener el talento local.

“Sumar capacidades para que el talento encuentre oportunidades y para que la innovación contribuya a mejorar la vida de los salmantinos”: es la meta de este pacto, según Carbayo.

El Ayuntamiento Y La Upsa Firman Un Convenio De Colaboración En El Marco De Salamanca Tech. Salamanca24horas (2)

Desde el punto de vista de Salamanca Tech, Carbayo ha indicado que sigue haciendo de la capital del Tormes una ciudad creciente en tecnología, innovación y logística.

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El acuerdo tiene varias líneas para facilitar la colaboración entre investigadores, empresas, centros tecnológicos, instituciones e inversores.

La primera de ellas es acercar la tecnología a la ciudadanía, con el fin de que el conocimiento salga de las aulas. Por eso, el Ayuntamiento ha explicado que facilitará el acceso de los estudiantes de la Pontificia a los espacios tecnológicos del Centro Tormes+ y al Espacio de Innovación Tecnológica Tormes, con la mira de aprovechar los recursos que hay en la ciudad y que con ellos se puedan desarrollar proyectos y experimentar con herramientas como la realidad virtual o la robótica.

Otra de las líneas de colaboración es con el Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad Pontificia de Salamanca; con UPSA Emprende; además de reforzar el legado de la Escuela de Salamanca, vinculando el pensamiento de la tradición con los retos de la IA; y en salud acuerdan promover la investigación, la digitalización y la aplicación de tecnologías emergentes para trasladar el conocimiento generado en la universidad a resultados útiles para la sociedad.

El Ayuntamiento Y La Upsa Firman Un Convenio De Colaboración En El Marco De Salamanca Tech. Salamanca24horas (3)

García-Jalón ha apuntado que el impulso de la tecnología en Salamanca es un “invento” de este equipo de gobierno, que “está llamado a transformar en un futuro próximo la economía y la configuración de la ciudad”. También ha subrayado que esta oferta de colaboración “responde a un conocimiento que trasciende de las aulas y se pone al servicio de la sociedad”.