Así será el nuevo centro de fauna de Cabrerizos: quirófano, sala de biocría y cocina para seguir atendiendo a 1.000 animales al año

Los animales silvestres rescatados en Salamanca podrán ser atendidos próximamente en un nuevo espacio.

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El Centro de Recepción de Fauna 'Las Dunas', situado en Cabrerizos, contará con unas nuevas instalaciones después de que la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León haya sacado a licitación las obras para construir un nuevo edificio en la misma parcela.

El contrato contempla un presupuesto base de 546.194 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses. El valor estimado de la actuación, sin impuestos, asciende a algo más de 451.000 euros.

La actuación pretende dar respuesta a las necesidades actuales de un centro que ha ido incrementando su actividad y que recibe alrededor de 1.000 animales al año. El propio proyecto recoge que las instalaciones actuales presentan deficiencias y que tanto los edificios como el camino de acceso se encuentran en un estado que hace necesaria su renovación.

El nuevo edificio se levantará en la parcela del antiguo vivero forestal de la Junta de Castilla y León, donde se encuentra actualmente el centro. La intención es mantener así la ubicación de 'Las Dunas', aunque dotándola de unas instalaciones diseñadas específicamente para las labores de recepción, atención y recuperación de fauna silvestre.

El proyecto propone la construcción de un edificio de una única planta, organizado en diferentes espacios destinados a las distintas tareas que se desarrollan en el centro.

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Entre las dependencias previstas destaca un laboratorio-quirófano, que permitirá realizar las intervenciones veterinarias necesarias a los animales que lleguen al centro. También habrá una sala de curas y UVI, destinada a los ejemplares que necesiten atención y cuidados especiales.

El nuevo edificio contará además con una sala de biocría con incubadoras o una sala de necropsias, que permitirá realizar los correspondientes estudios sobre los animales fallecidos.

El proyecto incorpora también espacios destinados a una de las necesidades básicas del centro: la alimentación de los animales. Para ello se habilitará una cocina y sala de cebas, donde se prepararán y organizarán las comidas que posteriormente recibirán los ejemplares en recuperación.

A estas dependencias se sumarán un almacén, despacho, vestuario, baño, zona de limpieza y diferentes espacios de trabajo y circulación, además de las zonas destinadas a las instalaciones del propio edificio.

Alrededor de 1.000 animales cada año La renovación de las instalaciones está relacionada con el aumento de la actividad del Centro de Recepción de Fauna 'Las Dunas'.

El centro recibe actualmente alrededor de un millar de animales al año, procedentes de diferentes puntos de la provincia y que necesitan atención antes de poder ser devueltos al medio natural o, cuando esto no es posible, recibir los cuidados correspondientes.