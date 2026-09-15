La Aldehuela se llena de dragones, riesgo y acrobacias con 'Draion', el nuevo espectáculo de Stellar Circus

El Recinto Ferial de La Aldehuela vuelve a convertirse estos días en punto de encuentro para los amantes del circo. Stellar Circus ha instalado allí su nueva producción, ‘Draion’, un espectáculo que mezcla números de riesgo, humor y acrobacias con una historia protagonizada por un niño y unos dragones que, según avanza la función, no resultan ser tan peligrosos como él pensaba.

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La idea es sencilla. Un niño pasa las noches mirando las estrellas y está convencido de que allí arriba viven dragones. Nadie le toma demasiado en serio hasta que una noche aparecen. A partir de ese momento empieza una historia en la que el protagonista tendrá que dejar atrás el miedo y descubrir que esas criaturas pueden convertirse en sus aliadas.

“Este año hemos querido volver a nuestra esencia”, explica José García, director técnico de Stellar Circus. La compañía había apostado el año pasado por un espectáculo más realista, relacionado con la ciencia, y para esta temporada decidió cambiar completamente de ambiente.

Los dragones acabaron convirtiéndose en el elemento que daba sentido a la nueva historia.

Más trabajo detrás del vestuario y la decoración Una de las apuestas de este año está en la parte visual. La compañía ha reforzado el vestuario, la decoración y los efectos especiales para conseguir que la historia tenga una mayor presencia sobre la pista.

Los trajes son uno de los elementos que más llaman la atención. Hay diseños voluminosos y muy trabajados, especialmente en algunos de los personajes que aparecen durante la función. El propio García destaca el final del espectáculo como uno de los momentos que más sorprende al público, cuando todos los artistas salen a la pista con sus grandes vestuarios.

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“Este año hemos querido tirar la casa por la ventana”, asegura el director técnico de Stellar Circus.

Algo parecido ocurre con los dragones. Las criaturas gigantes articuladas que forman parte de ‘Draion’ llevan detrás meses de trabajo. La compañía empezó a plantear la idea poco después de terminar el espectáculo anterior, con los primeros bocetos y diseños.

No se trataba solo de construir los dragones, sino de conseguir que encajaran dentro de la historia y que pudieran compartir pista con los artistas.

Ese ha sido precisamente uno de los principales quebraderos de cabeza durante el montaje “lo más complicado ha sido hilar las dos horas de función y darles cohesión”, reconoce García.

Rueda de la muerte, cuchillos y números aéreos Los dragones ocupan una parte importante del argumento, pero no son los protagonistas de todo lo que ocurre en la pista.

‘Draion’ mantiene una parte importante de números circenses de riesgo. Regresa la rueda de la muerte, aunque con algunas novedades, y también hay lanzamiento de cuchillos y diferentes números aéreos.

Entre ellos se encuentran las telas aéreas y un número de multicuerda. La compañía cuenta además con un número de mano a mano procedente de Hungría que ha recibido varios reconocimientos internacionales.

Y para rebajar un poco la tensión, el espectáculo cuenta con las intervenciones del cómico de Stellar Circus. En esta ocasión, su personaje está integrado en la propia historia como una especie de ayudante del protagonista.

García lo tiene claro a la hora de definir el espectáculo: “Emoción, riesgo y adrenalina”.

No es solo para niños Aunque la historia gira alrededor de un niño y de unos enormes dragones, desde la compañía quieren dejar claro que el espectáculo no está pensado únicamente para los más pequeños.

De hecho, una de las cosas que más recalca el director técnico es que el público adulto también puede encontrar en la función números de riesgo y acrobacias que poco tienen que ver con un espectáculo exclusivamente infantil.

La compañía también ha querido apostar por el directo como una alternativa de ocio. “Es una ocasión única para disfrutar de un espectáculo en directo”, señala García, que considera que cada vez se relaciona más este tipo de ocio con los conciertos, dejando en un segundo plano otras propuestas.

En el caso de ‘Draion’, además, el público tiene la posibilidad de ver muy de cerca el trabajo de los artistas y el riesgo que hay detrás de algunos de los números.

Una carpa preparada para 600 personas La nueva producción llega acompañada también de unas instalaciones renovadas. El recinto instalado en La Aldehuela tiene capacidad para alrededor de 600 espectadores y dispone de sistemas de iluminación, sonido y climatización.

También se ha habilitado una zona de bienvenida con un ambiente pensado para las familias y servicios adaptados.

Para Stellar Circus, todo forma parte del mismo espectáculo. No solo lo que ocurre cuando empiezan los números, sino también la llegada al recinto y las condiciones en las que el público disfruta de la función.

La compañía estará en Salamanca hasta el 27 de septiembre. Del 7 al 20 de septiembre hay dos sesiones diarias, a las 17:30 y a las 20:30 horas. Del 21 al 27 de septiembre habrá una función a las 19:00 horas.

Además, hay descuentos para grupos de más de diez personas, con dos euros de descuento por persona, y una promoción 2x1 para estudiantes universitarios de jueves a domingo.